ВСУ выиграли полностью: террорист Гиркин отметил грустную картинку для РФ на всем фронте

Террорист Игорь Стрелков (Гиркин) в очередной раз назвал бездарным российское военное руководство и похвалил украинскую армию. Представитель российских спецслужб на YouTube-канале озвучил свое мнение, почему спустя более, чем полгода войны вырисовывается для российской армии очень невесёлая картина практически на всех участках фронта.

Игорь Гиркин. Фото: из открытых источников

Игорь Стрелков заявил, что важно было выиграть сражение за инициативу. Это сражение началось еще в июне и с того времени ВСУ наращивали давление и сегодня уже взяли верх. Теперь до того времени, как россияне не отобью все атаки украинцев, говорить о новой волне наступления России в Украине говорить не стоит.

Боевик заявил, что сегодня ВСУ имеют превосходство в живой силе на всех направлениях и поэтому неизвестно, что российское военное руководство собирается в такой ситуации делать. Есть даже участки фронта, где ВСУ превосходят российских захватчиков в технике.

Гиркин отметил, что переломным моментом стало то, что ВСУ получили от Запада много вооружения и особенно – большое количество РСЗО и огромное количество ракет к ним. В итоге, россиянам нечего противопоставить украинской мощи. К тому же, украинским военным удалось нанести точные удары по тактическим тылам российских войск, поражая склады, штабы и пункты управления.

По мнению Игоря Гиркина, если ВСУ не стесняются использовать HIMARS – от сосредоточения техники до передвигающейся роты, то исходя из этого можно прийти к выводу, что ракет у украинской армии более, чем достаточно и их запасы лишь увеличиваются.

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