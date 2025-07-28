logo

BTC/USD

118991

ETH/USD

3889.33

USD/UAH

41.78

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ выдавливают врага из Сумщины: как это повлияет на фронт
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ выдавливают врага из Сумщины: как это повлияет на фронт

Любые действия - и оборонительные, и контрнаступательные - не дают врагу продвигаться вглубь нашей страны

28 июля 2025, 12:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские защитники 27 июля освободили Кондратовку Сумской области. Вытеснение врага из населенного пункта позволит ВСУ закрепиться и задержать продвижение противника. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

ВСУ выдавливают врага из Сумщины: как это повлияет на фронт

Бои на Сумщине. Фото: из открытых источников

"Любые действия – и оборонительные, и контрнаступательные — не дают врагу продвигаться вглубь нашей страны. Это хорошо видно сейчас по линии границы, по Юнаковской и Хотинской громадах, где враг не прекращает попыток продвинуться вглубь Сумщины", — отметил Андрей Демченко.

По его словам, все составляющие Сил обороны, и подразделения ВСУ, и подразделения ГПСУ делают все возможное, чтобы полностью стабилизировать ситуацию и не дать противнику возможности продвигаться.

Представитель ГПСУ также отметил, что после освобождения Кондратовки в этой данной зоне несколько уменьшилось количество атак россиян на украинских пограничников.

"Такой активности, как это было в начале действий, которые противник начал в пределах Сумщины, сейчас уже нет", — подчеркнул спикер ГПСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — 225 отдельный штурмовой полк закончил зачистку и закрепление в населенном пункте Кондратьевка на Сумщине. Ранее подразделение участвовало в освобождении Андреевки. Захват этих двух населенных пунктов открывать противнику дорогу на поселок Хотень, но украинские воины не допустили этого. Об этом говорилось в сообщении мониторингового аналитического канала "DeepState".

Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска пытаются развить наступательные действия на Новопавловском направлении. Российское командование, как и ранее, не считается с огромными потерями в живой силе и технике, гонит оккупантов перед, не сбавляя темп. Об этом говорится в Telegram ОСУВ "Хортица".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости