ВСУ выдавливают врага из Сумщины: как это повлияет на фронт

Украинские защитники 27 июля освободили Кондратовку Сумской области. Вытеснение врага из населенного пункта позволит ВСУ закрепиться и задержать продвижение противника. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Бои на Сумщине. Фото: из открытых источников

"Любые действия – и оборонительные, и контрнаступательные — не дают врагу продвигаться вглубь нашей страны. Это хорошо видно сейчас по линии границы, по Юнаковской и Хотинской громадах, где враг не прекращает попыток продвинуться вглубь Сумщины", — отметил Андрей Демченко.

По его словам, все составляющие Сил обороны, и подразделения ВСУ, и подразделения ГПСУ делают все возможное, чтобы полностью стабилизировать ситуацию и не дать противнику возможности продвигаться.

Представитель ГПСУ также отметил, что после освобождения Кондратовки в этой данной зоне несколько уменьшилось количество атак россиян на украинских пограничников.

"Такой активности, как это было в начале действий, которые противник начал в пределах Сумщины, сейчас уже нет", — подчеркнул спикер ГПСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — 225 отдельный штурмовой полк закончил зачистку и закрепление в населенном пункте Кондратьевка на Сумщине. Ранее подразделение участвовало в освобождении Андреевки. Захват этих двух населенных пунктов открывать противнику дорогу на поселок Хотень, но украинские воины не допустили этого. Об этом говорилось в сообщении мониторингового аналитического канала "DeepState".

Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска пытаются развить наступательные действия на Новопавловском направлении. Российское командование, как и ранее, не считается с огромными потерями в живой силе и технике, гонит оккупантов перед, не сбавляя темп. Об этом говорится в Telegram ОСУВ "Хортица".



