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В ВСУ назвали участок фронта, где РФ готовит наступление

Вскоре россияне попытаются усилить давление на границе Днепропетровской и Запорожской областей

26 июля 2025, 10:45
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Кравцев Сергей

Российские войска пытаются развить наступательные действия на Новопавловском направлении. Российское командование, как и ранее, не считается с огромными потерями в живой силе и технике, гонит оккупантов перед, не сбавляя темп. Об этом говорится в Telegram ОСУВ "Хортица".

В ВСУ назвали участок фронта, где РФ готовит наступление

ВСУ. Фото: из открытых источников

"На Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили свои атакующие усилия в районе Зеленого Гая, Александрограда, Воскресенки, Темировки и Камышевахи", — говорится в сообщении пресс-службы ОСУВ "Хортица".

Украинские воины также отметили, что в районе очерченных населенных пунктов, расположенных на территории Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей, продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями, пытается развить наступление.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска ежедневно теряют на поле боя не менее тысячи единиц живой силы убитыми и ранеными. Это цена, которую страна-агрессор платит за свое "летнее наступление" в Украине. Об этом говорится в сообщении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Главком проинформировал, что он принял участие в заседании Ставки верховного главнокомандующего. Во время заседания генерал доложил о ситуации на фронте, в том числе о самых горячих направлениях — Покровском, Новопавловском, Северо-Слобожанском, Добропольском, Лиманском. 

"Наши воины мужественно сдерживают натиск и уничтожают оккупантов. За попытку "летнего наступления" РФ платит максимальную цену — около тысячи убитых и искалеченных российских солдат ежедневно. Спасибо украинским защитникам за стойкость, отвагу и профессионализм в самых сложных обстоятельствах", — сообщил Александр Сырский.

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Источник: https://t.me/Khortytsky_wind/14467
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