ВСУ выбивают окупантов на севере Харьковщины: что происходит на фронте

Представители Сил обороны Украины активно ведут боевое наступление против российских захватчиков на севере Харьковщины. Украинские военные преуспели и выбивают захватчика. Об этом, отвечая на вопросы ТСН , сказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

Бои в Харьковской области (фото из открытых источников)

"Если говорить о направлении Глубокое, к примеру, где противник перешел линии государственной границы, имел отчасти успех, Силы обороны стабилизировали ситуацию в полной мере и сейчас идет системная работа по избиению противника с занимаемых позиций. Уже есть конкретные успехи", — сказал военный.

При этом. по информации Федоренко, в Волчанске положение значительно сложнее. Сейчас там идут ожесточенные бои. Захватчик достиг определенных успехов, однако его продвижение замедлилось.

"Я думаю, что нам удастся совместно остановить наступление противника и, накопив силы и средства, переломить ситуацию с тактической точки зрения на сторону сил обороны", — завершил военный.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США объяснили, сколько еще Россия будет обстреливать Харьков . Россияне в мае нанесли несколько ракетных ударов по Харькову, в том числе попали в такие гражданские объекты как типография и гипермаркет. Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) утверждают, что российские удары по Харькову могут прекратиться, когда Запад позволит Украине бить по территории РФ.

В отчете ISW отмечено, что Россия применяет ракеты и высокоточные бомбы для ударов по Харькову, чтобы такими действиями испугать украинцев и заставить их покинуть город.

Россияне наносят эти удары с территории РФ, ведь не опасаются, что их будет атаковать Украина из-за запрета осуществлять атаки западным оружием по России. Как следствие российская армия и дальше продолжит атаковать гражданские объекты в Харькове, пока Украина не получит разрешение Запада.



