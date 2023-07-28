ВСУ вплотную подошли к "зубам дракона" РФ: СМИ узнали направление

Украинские защитники, как утверждают российские СМИ, вплотную подошли к "зубам дракона" России на одном из участков фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Украинские силы на юге вплотную подошли к "зубам дракона" РФ

Как пишет издание, вероятно видео, которое распространяют россияне, было снято в районе к востоку от небольших сел Новое и Харьково в Запорожской области Украины.

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"На видео, снятом с российской военной позиции, видно, как украинский военный автомобиль движется по полю, направляясь ко рву перед большим рядом "зубов дракона" — пирамид из бетона и арматуры, которые могут служить барьерами против танков", — говорится в статье.

Для ясности стоит отметить, что железобетонные конструкции "зубы дракона" — это квадратно-пирамидальные укрепления высотой 90-120 см. Согласно спутниковым кадрам, оккупанты установили "зубы дракона" по всей территории, которую они оккупировали. "Зубы" проложены в три ряда глубиной, которые тянутся на сотни километров.

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