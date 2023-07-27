logo

BTC/USD

29543.33

ETH/USD

1882.91

LTC/USD

91.62

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Разведка Британии: РФ применила новое оружие, чтобы остановить контрнаступление ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Разведка Британии: РФ применила новое оружие, чтобы остановить контрнаступление ВСУ

Ожидая контрнаступления ВСУ, РФ сильно модифицировала ударный вертолет Ка-52

сегодня, 10:48
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В то время как украинская армия продолжает наступательные операции в Запорожской области, одной из самых сильных российских систем вооружения в этом секторе является ударный вертолет Ка-52, который был сильно модифицирован. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Разведка Британии: РФ применила новое оружие, чтобы остановить контрнаступление ВСУ

Россия использует модифицированный вертолет Ка-52. Фото: из открытых источников

Британская разведка отмечает, страна-агрессор потеряла около 40 вертолетов Ка-52 после начала полномасштабного вторжения, но этот тип также дорого обошелся Украине.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По информации британских специалистов, в последние месяцы Россия пополнила свои силы на юге совершенно новым вариантом Ка-52М: сильно модифицированным вертолетом, на основании российского опыта в Сирии. Доказательства, подтверждающие использование варианта М в Украине, включают фотофиксации, опубликованные фото в соцсетях, на которых экипаж позирует рядом с новым вертолетом.

"Еще одним важным улучшением парка Ка-52 является интеграция новой противотанковой ракеты LMUR, дальность действия которой составляет около 15 км. Экипажи Ка-52 быстро воспользовались возможностью использовать оружие за пределами досягаемости украинской ПВО", — заявили в британской разведке.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские наступательные действия, идущие второй месяц, сталкиваются с массой сложностей. Одна из них – тотальное заминирование россиянами территорий, причем с использованием минных траншей и прочих смертоносных ловушек. И хоть украинская артиллерия и предоставленное союзниками ракетное вооружение серьезно уменьшают силы и средства противника, нам все еще катастрофически не хватает авиации, а также ракет большой дальности типа ATACMS. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен уверяет, что союзники предоставили "все, что нужно" для успешного контрнаступления ВСУ. Так ли это? О чем говорит ситуация на фронтах в данный момент – и военном, и дипломатическом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1684449110676455424
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!