Разведка Британии: РФ применила новое оружие, чтобы остановить контрнаступление ВСУ

В то время как украинская армия продолжает наступательные операции в Запорожской области, одной из самых сильных российских систем вооружения в этом секторе является ударный вертолет Ка-52, который был сильно модифицирован. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Россия использует модифицированный вертолет Ка-52. Фото: из открытых источников

Британская разведка отмечает, страна-агрессор потеряла около 40 вертолетов Ка-52 после начала полномасштабного вторжения, но этот тип также дорого обошелся Украине.

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По информации британских специалистов, в последние месяцы Россия пополнила свои силы на юге совершенно новым вариантом Ка-52М: сильно модифицированным вертолетом, на основании российского опыта в Сирии. Доказательства, подтверждающие использование варианта М в Украине, включают фотофиксации, опубликованные фото в соцсетях, на которых экипаж позирует рядом с новым вертолетом.

"Еще одним важным улучшением парка Ка-52 является интеграция новой противотанковой ракеты LMUR, дальность действия которой составляет около 15 км. Экипажи Ка-52 быстро воспользовались возможностью использовать оружие за пределами досягаемости украинской ПВО", — заявили в британской разведке.

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