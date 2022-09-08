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ВСУ возвращаются на границы Луганской области: в ОП раскрали детали массированного контрнаступления

Оккупанты уже в панике, они сообщают о "страшных" вещах, которые происходят с ними на Изюмском направлении

сегодня, 08:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Если украинским защитникам удастся прорваться до Купянска, то это станет большим ударом по агрессору, который может потерять логистическую связь с еще одного направления. Уже сейчас оккупанты признаются, что фактически оказались отрезаны от поставок с Купянска. Если все и так дальше будет продолжаться, то враг потеряет ключевое для себя Изюмское направление. Как передает портал "Комментарии", такие мысли в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

ВСУ возвращаются на границы Луганской области: в ОП раскрали детали массированного контрнаступления

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Советник главы ОП уточнил, что идеальным исходом событий будет полное окружение изюмской группировки противника. Российские пропагандисты любят называть такие вещи "котлами". Так вот до 20 тысяч российских военных могут оказаться в таком невесёлом для себя окружении.

Алексей Арестович отметил, украинским военным удастся возвратиться к границам Луганской области, если удастся удачно выполнить поставленные задачи на Харьковском направлении.

Говоря об удачном продвижении в Балаклеи Арестович отметил, что выводы можно сделать уже по тем сообщениям, которые есть в российских пропагандистских пабликах, где стоит вой и полно окровавленных фото российских солдат и офицеров.

Сами россияне сообщают, что под Балаклеей у врага остались военные, но с ними "почему-то пропала связь". При этом Арестович отметил, что ему, как военному человеку, хорошо известно в каких случаях с военными в окружении пропадает связь. Россияне не говорят о больших потерях, но уже из той информации, которая есть, там все очень плохо для врага.

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