ВСУ вернули Лиман под контроль Украины (ВИДЕО)

Украинские вооруженные силы продолжают удачное контрнаступление на востоке страны. 1 октября ВСУ уволили Лиман, об этом сообщает в видеообращении 81 отдельная аэромобильная бригада совместно с подразделением Национальной Гвардии Украины имени Кульчицкого.



ВСУ освободило Лиман от российских оккупантов. Фото с открытых источников

Уже несколько дней шли бои вокруг населенного пункта Лиман. Украинские военные в течение недели освободили несколько городов и поселков Ямполь, Дробышево, Ставки, но сам Лиман оставался под властью российских оккупантов.

ВСУ, освободив населенные пункты, почти смогло окружить российских военных в кольцо и отрезать пути отступления.

В течение дня появлялись разнообразные заявления, официально подтверждающие, что украинские войска находятся в городе, но в окрестностях Лимана продолжались бои.

Теперь же 81 отдельная десантно-разведывательная бригада совместно с подразделением Национальной Гвардии Украины имени Кульчицкого записала видеоролик, в котором сообщила, что освободила Лиман от российских оккупантов и теперь город под контролем украинских сил.

Видеообращение об освобождении Лимана можно просмотреть ниже:

Пока это не официальное заявление, но можно ожидать, что в ближайшее время Генштаб ВСУ сделает официальное сообщение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские войска зашли в город Лиман. Об этом доложил представитель Восточного управления Сергей Череватый.

Также "Комментарии" писали, что с уволенных позиций на востоке Украины ВСУ начали стрелять артиллерийским огнем по оккупированным россиянами городам. Среди попавших под украинский массовый обстрел оказались Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная.

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