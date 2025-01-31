ВСУ устроили фаер-шоу в РФ: крупнейший НПЗ в огне

Неопознанные беспилотники атаковали район НПЗ и нефтебазы в Волгограде. Российские власти заявили, что падение обломков беспилотника повлекло за собой пожар на НПЗ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает русская служба ВВС со ссылкой на соцсети.

Взрывы в РФ. Фото: из открытых источников

"Украинские беспилотники, по сообщениям местных источников, в четыре часа ночи (по местному времени – ред.) атаковали район нефтеперерабатывающего завода, теплоэлектростанции и нефтебазы в Волгограде. Официальных подтверждений, опровержения, информации о последствиях пока нет", – говорится в сообщении.

О взрывах в южном конце Волгорада писали, в частности, участники местной группы в российской соцсети.

Один из пользователей соцсетей написал, что "аж квартира вся дрогнула", уточнив, что находится в Красноармейском районе – по данным русской службы ВВС, это район, где расположен НПЗ компании "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Кроме того, российские и украинские паблики публиковали видео со звуком пролета дрона и взрывом, предположительно снятым местными жителями.

Позже губернатор Волгоградской области РФ Андрей Бочаров сообщил, что якобы обломки беспилотника повлекли за собой пожар на НПЗ.

Стоит отметить, завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" – крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ, мощность предприятия составляет 14,8 млн тонн.

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