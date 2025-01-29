Россиянам теперь не до сна: в Минобороны РФ рассказали, какие регионы ночью содрогались от взрывов

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Кравцев Сергей
Ночью ударные беспилотники атаковали ряд областей Российской Федерации. Силы противовоздушной обороны врага уничтожили более 100 дронов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны РФ.
Взрывы. Фото: из открытых источников
В оборонном ведомстве отметили, что в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО якобы перехвачены и уничтожены 104 беспилотных летательных аппарата.
Среди целей уничтожены: 47 — над территорией Курской области; 27 — над территорией Брянской области; 11 — над территорией Смоленской области; 7 — над территорией Тверской области; 4 — над территорией Белгородской области; 3 — над территорией Нижегородской области; 3 — над территорией Калушской области; один — над территорией Ростовской области; один — над над Ладожским озером в Ленинградской области.
Кроме того, ночью в аэропорту "Пулково" вводили план "Ковер" из-за перелета части дронов из Тверской в Ленинградскую область.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Минобороны России заявили, что в ночь на 27 января пять областей Федерации атаковали 32 беспилотника.
Также издание "Комментарии" сообщало – дроны ГУР Минобороны атаковали нефтебазу в Тульской области России. Известно о по меньшей мере десяти "прилетах". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "РБК-Украина", со ссылкой на источники в украинской разведке.
"По меньшей мере десять точных "прилетов" беспилотников произошло по нефтебазе в Тульской области в ночь на 18 января", — рассказали в разведке. Как сообщают источники в ГУР Минобороны, поражение вражеского объекта произошло благодаря работе операторов Главного управления разведки и дронами украинского производства.
Ранее "Комментарии" писали — пламя охватило Россию: что известно о массированной атаке дронов.
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