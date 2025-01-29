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Россиянам теперь не до сна: в Минобороны РФ рассказали, какие регионы ночью содрогались от взрывов

В Минобороны РФ отчитываются о сбитии более сотни дронов в семи областях

сегодня, 07:41
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Кравцев Сергей

Ночью ударные беспилотники атаковали ряд областей Российской Федерации. Силы противовоздушной обороны врага уничтожили более 100 дронов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны РФ.

Россиянам теперь не до сна: в Минобороны РФ рассказали, какие регионы ночью содрогались от взрывов

Взрывы. Фото: из открытых источников

В оборонном ведомстве отметили, что в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО якобы перехвачены и уничтожены 104 беспилотных летательных аппарата.

Среди целей уничтожены: 47 — над территорией Курской области; 27 — над территорией Брянской области; 11 — над территорией Смоленской области; 7 — над территорией Тверской области; 4 — над территорией Белгородской области; 3 — над территорией Нижегородской области; 3 — над территорией Калушской области; один — над территорией Ростовской области; один — над над Ладожским озером в Ленинградской области.

Кроме того, ночью в аэропорту "Пулково" вводили план "Ковер" из-за перелета части дронов из Тверской в Ленинградскую область.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Минобороны России заявили, что в ночь на 27 января пять областей Федерации атаковали 32 беспилотника.

Также издание "Комментарии" сообщало – дроны ГУР Минобороны атаковали нефтебазу в Тульской области России. Известно о по меньшей мере десяти "прилетах". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "РБК-Украина", со ссылкой на источники в украинской разведке.

"По меньшей мере десять точных "прилетов" беспилотников произошло по нефтебазе в Тульской области в ночь на 18 января", — рассказали в разведке. Как сообщают источники в ГУР Минобороны, поражение вражеского объекта произошло благодаря работе операторов Главного управления разведки и дронами украинского производства.

Ранее "Комментарии" писали — пламя охватило Россию: что известно о массированной атаке дронов.




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