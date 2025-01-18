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Россия содрогалась от взрывов: в ГУР раскрыли детали о точных "прилетах"

Дроны ГУР атаковали нефтебазу в Тульской области

сегодня, 11:14
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Кравцев Сергей

18 января дроны ГУР Минобороны атаковали нефтебазу в Тульской области России. Известно о по меньшей мере десяти "прилетах". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "РБК-Украина", со ссылкой на источники в украинской разведке.

Россия содрогалась от взрывов: в ГУР раскрыли детали о точных "прилетах"

Удар по нефтебазе. Фото из открытых источников

"По меньшей мере десять точных "прилетов" беспилотников произошло по нефтебазе в Тульской области в ночь на 18 января", — рассказали в разведке.

Как сообщают источники в ГУР Минобороны, поражение вражеского объекта произошло благодаря работе операторов Главного управления разведки и дронами украинского производства.

Читайте также на портале "Комментарии" — в сети распространяется видео — последствия попадания БПЛА в Калужской области. Также масштабный пожар в результате атаки БПЛА подтверждают и чиновники области.

Российские СМИ со ссылкой губернатора области сообщили, что возгорание произошло на территории промышленного предприятия в городе Людиново Калужской области в результате атаки БПЛА.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 14 января Силы обороны Украины провели комбинированную атаку по территории РФ. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что среди пораженных целей заводы по производству компонентов и веществ для оружия, нефтеперерабатывающие заводы, нефтебаза, склады и ПВО РФ. Интересно, что дроны продолжили атаковать Энгельс Саратовской области, где только вчера сумели потушить нефтебазу после пяти дней пожара. Какие могут быть последствия такой серии атак? Удержатся ли теперь россияне от полномасштабного удара ракетами по Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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