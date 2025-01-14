Как Силы обороны «попали в яблочко»: воздержится ли теперь РФ от новых ударов по Украине

В ночь на 14 января Силы обороны Украины провели комбинированную атаку по территории РФ. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что среди пораженных целей заводы по производству компонентов и веществ для оружия, нефтеперерабатывающие заводы, нефтебаза, склады и ПВО РФ. Интересно, что дроны продолжили атаковать Энгельс Саратовской области, где только вчера сумели потушить нефтебазу после пяти дней пожара. Какие могут быть последствия такой серии атак? Удержатся ли теперь россияне от полномасштабного удара ракетами по Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Удар по российским военным обьектам

Большой вопрос, сможет ли теперь нефтебаза в Энгельсе вообще функционировать

Военный эксперт Денис Попович акцентировал, что произошел уже второй удар по нефтебазе в Энгельсе, где базируются бомбардировщики, наносящие удары по территории Украины.

"Эта база после предварительного удара пылала 5 дней – и теперь еще будет пылать. Большой вопрос сможет ли она вообще функционировать. Когда утихнет пожар, когда они после этого возобновят поставки топлива своим бомбардировщикам – неизвестно. Но не исключено, что это еще не конец. Возможно будут и следующие удары, чтобы вообще уничтожить эту базу под ноль. Не утверждаю, что массированных ракетных ударов от россиян теперь совсем не будет – это было бы крайне безответственно с моей стороны. Но планы относительно того, как погрузить нас во тьму этой зимой мы точно им сильно нарушили", – прокомментировал Денис Попович.

Судя по реляциям россиян, удар действительно серьезный

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак сразу заметил, что касается ударов по нефтебазе в Энгельсе, то уже много раз говорилось, что это специфическая нефтебаза, которая обеспечивает топливом стратегическую авиацию врага.

"Это большие самолеты, которые несут на себе крылатые ракеты и периодически забрасывают ими Украину. Причем десятками ракет. По предварительным оценкам, сгорело 700 000 тонн. Трудно сказать, сколько было в начале, но, судя по реляциям россиян, сгорело все, до нуля. Пылало почти неделю. Поэтому я думаю, что это очень сильный удар по России. Таким образом Силы обороны и безопасности Украины отсрочили на время удары российской стратегической авиации по нашей инфраструктуре, в частности, накануне определенных заморозков", – отметил эксперт.

Иван Ступак добавляет, что пока сложно точно сказать, на сколько такие прицельные удары могут отсрочить атаки россиян – на неделю или даже на две. Ведь здесь нужно учитывать ряд факторов, в частности вязкость уничтоженного топлива, понимать сколько у врага этих заводов, как быстро россияне могут восстановить утраченные запасы, но, как бы то ни было, отмечает собеседник портала "Комментарии", удар действительно серьезный.

"В общем, я вижу, что Украина сконцентрировалась на ударах по химической отрасли Российской Федерации, где занимаются изготовлением различных химических соединений, того же полипропилена, который используется и в нефтегазовой отрасли, и в военной отрасли. Есть задумка уничтожить все то, что питает российскую военную машину, благодаря чему россияне заправляют танки, бронемашины, самолеты и так далее", – подытожил эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — такую ночь россияне давно не вспомнят: где раздавались сильные взрывы.



