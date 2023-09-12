ВСУ успешно продвигаются на четырех направлениях: подробности от ISW

Украинские войска 11 сентября провели наступательные операции как минимум на одном участке фронта и продвинулись на четырех направлениях. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что украинские силы обороны 11 сентября продолжили контрнаступательные операции в Донецкой и Запорожской областях и продвинулись в районе Бахмута, вдоль линии Авдеевка-Донецк, в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей, а также в западной части Запорожской области.

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Как отмечают аналитики, украинские военные заявили, что за последнюю неделю украинские силы освободили 2 квадратных километра территории на Бахмутском направлении и добились успехов в районе Клещеевки и Андреевки, на юго-запад от Бахмута.

Также заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что за прошедшую неделю украинские войска на Таврийском (Запорожском) оперативном направлении отвоевали в общей сложности 4,8 квадратных километров, в частности южнее Роботино и западнее Вербового.

В то же время аналитики ISW отмечают, что российские войска 11 сентября вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, на западе Донецкой и восточной границе Запорожской области и на западе Запорожской области.

Также издание "Комментарии" сообщало - у Зеленского отреагировали на тайные переговоры ООН с РФ.



