ВСУ успешно пошли в атаки сразу по двум направлениям, – ISW

Интенсивность контратак украинской армии на юге Украины ближайшие недели будет только нарастать. В итоге, ВСУ станут настоящим кошмаром для российских военных в Херсоне и в Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", такой прогноз озвучили военные аналитики Института изучения войны (ISW), обнародовав свой новый отчет о войне в Украине.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Недавние успешные контратаки ВСУ заставили россиян оперативно начать строить оборонительные сооружения вдоль южного направления. Больше всего украинцы атакую оккупантов на границы Херсон-Николаевская область.

В Генштабу ВСУ также сообщили, что противник пытается за счет усиления систем ПВО не дать украинской артиллерии выбивать врага из Херсонской области. Скорее всего, усиление ПВО – это ответ на непрерывные успешные атаки украинской авиации к югу от Давыдова Брода.

Американские военные аналитики считают, что начавшаяся неделя может закончиться тем, что украинские войска подойдут к самому Херсону, оказавшись в окрестностях города.

В то же время аналитики констатируют, что успешные контратаки на Запорожском направлении заставляют Россию перебрасывать в этот участок боевых действий дополнительные резервы, потому что те войска, что есть не могут сдержать наступление ВСУ. Кремль боится потерять контроль над той частью Запорожской области, которую сегодня контролирует.

В ISW уверены, что отказам признать происходящее в Украине захватнической войной Москва лишь препятствует своим вооруженным силам эффективно выполнять поставленные задачи. В РФ по-прежнему проблемы с живой силой, а притянуть к ответственности тех, кто противиться мобилизации нет возможности, ведь официально Кремлем объявлена "спецоперация", а не война Украине.

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