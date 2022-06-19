США могут признать РФ государством-спонсором терроризма: что это значит – чем это грозит Кремлю

Замглавы фракции "Слуга народа" в Раде Евгения Кравчук утверждает, что Сенат США может уже на следующей неделе рассмотреть вопрос признания РФ государством-спонсором терроризма. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что будет означать подобное решение, в случае его принятия.

Митинг. Фото: из открытых источников

Включение в список россии будет означать невозможность в ближайшее время признать это государство "нормальным" субъектом международных отношений

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) им. Тараса Шевченко, эксперт по международной политике, Петр Олещук напоминает, что признание россии государством – спонсором терроризма инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина давно обращается к странам цивилизованного мира с тем, чтобы россия получила такой статус", – подчеркивает политолог.

Он акцентирует, что для США признание государств спонсорами терроризма – привычная практика, для чего даже существует отдельный список.

"Составление списка началось 29 декабря 1979 года. В него были включены Ливия, Ирак, Южный Йемен и Сирия. Затем добавились Куба, Иран и КНДР. Включение в список влечет за собой жесткие экономические и политические санкции со стороны США, – отмечает Петр Олещук. – Включение в список россии будет означать невозможность в ближайшее время признать это государство "нормальным" субъектом международных отношений, что повлечет длительную и серьезную изоляцию рф от цивилизованного мира. Основания для этого есть, поскольку тактика россии в войне против Украины — неприкрытый террор по отношению к гражданскому населению, применение запрещенных средств ведения войны, постоянные угрозы применить ядерное или химическое оружие, похищение людей и тому подобное".

Россию можно признать государством-спонсором терроризма, но для этого должны быть доказательство, мотивация, объяснения со стороны тех же США

По мнению магистра государственного управления, политолога, социолога Владимира Воли, многие наши деятели, включая депутатов, не различают собственно террористическую деятельность – и военные преступления.

"Государство может быть признано спонсором терроризм в том случае, если оно оказывает различную поддержку организациям, которые признаны террористическими и осуществляют свою деятельность на территории других государств. Речь о финансировании, поставках вооружений, предоставления своей территории для того, чтобы руководство и члены террористических организаций могли проводить тренировки, укрываться или координировать террористическую деятельность с данной территории. То есть, Россию можно признать государством-спонсором терроризма. Но для этого должны быть доказательство, мотивация, объяснения со стороны тех же США. Кого конкретно, какую террористическую организацию (или организации) и каким образом поддерживает российским режим", – поясняет Владимир Воля.

По его словам, сейчас речь идет о том, что Россия ведет агрессивную, захватническую войну на территории Украины. И совершает военные преступления.

"В условиях войны понятие "терроризм" не используется. Есть военные преступления. И если даже захватническая армия использует такие приемы, которые в мирное время считается террором, в условиях войны это – военные преступления", – подчеркивает политолог.

Он считает, что если США и примут некую резолюцию – это будет иметь больше символическое, чем практическое, значение.

"Признание государства спонсором терроризма предполагает введение санкций против данного государства. В первую очередь это касается финансовых учреждений, транзакций, а также ряда персон, которые непосредственно связаны с поддержкой террористических организаций. Но против России уже введен такой большой объем санкций в связи с агрессией против Украины, что некие дополнительные вряд ли имеют смысл, – отмечает Владимир Воля. – Уже действующие санкции значительно превышают по своей силе те, что обычно вводятся против государств-спонсоров терроризма. Так что реального дополнительного давления на РФ в случае принятия подобной резолюции ожидать вряд ли стоит".

Действия России не поддерживают даже ее ближайшие соседи, включая партнеров по ОДКБ

Директор Института стратегических исследований и безопасности, правозащитник Павел Лисянский рассуждает так:

"Демонстративные высказывания казахского президента Токаева на питерском форуме касательно непризнания так называемых " Л-ДНР ", представители которых также были на мероприятии, это серьезный сигнал. Он демонстрирует, что страны постсоветского пространства не поддерживают действия правящего режима РФ – и ориентируются на других партнеров на Евразийском пространстве. Это является проблемой для Кремля, т.к. изначально планы были совершенно другие".

По словам Павла Лисянского, это является и сигналом для Запада.

"Действия России не поддерживают даже ее ближайшие соседи, включая партнеров по ОДКБ. Тот же Казахстан не забыл как РФ хотела аннексировать часть его северных территорий ещё в 1991 году. Соответственно, страны Запада хотят внести дополнительный пакет санкций на России как против страны-спонсора терроризма. Таким образом там надеются отрезвить ее режим, ограничив его действия касательно продолжения агрессии против Украины и возможной агрессии против других стран", – резюмирует эксперт.

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