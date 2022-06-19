Россияне не могут продвинуться ни в Луганской, ни в Донецкой области: что произошло

В Кремле явно не рассчитывали, что, бросив такие силы битва за Донбасс затянется так долго. И сейчас все пошло не по сценарию россиян. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Глава Луганской ОВА отметил, что российское командование делало ставку на то, что сломить оборону ВСУ удастся за счет массированной атаки, превосходства в живой силе. Именно поэтому противником накапливались резервы и велся массированный артиллерийский обстрел.

"Они (Ред. россияне) пытались накопить больше резервов, бросить их в бой, ведут массированные артобстрелы. Но столько, сколько они теряют, сколько подразделений забрали от линии фронта, чтобы как-то их привести в порядок, компенсировать огромное количество российских бойцов, погибших. Но все равно они не могут продвинуться ни в Луганской, ни в Донецкой области так, как планировали", — отметил Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, поэтому оккупанты изменили тактику: ведут интенсивные обстрелы и постоянно кидают в атаки войска. И, если им удается где-то за две недели одержать успех на окраинах какого-то населенного пункта, то это для них огромный успех.

Сергей Гайдай также рассказал, что теперь российские захватчики уже не устанавливают никаких конкретных дат захвата Северодонецка.



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