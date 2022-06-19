logo

BTC/USD

19383.26

ETH/USD

1034.91

LTC/USD

49.70

USD/UAH

35.70

EUR/UAH

37.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне не могут продвинуться ни в Луганской, ни в Донецкой области: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне не могут продвинуться ни в Луганской, ни в Донецкой области: что произошло

Битва за Донбасс идет не по сценарию российского командования

сегодня, 13:00
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В Кремле явно не рассчитывали, что, бросив такие силы битва за Донбасс затянется так долго. И сейчас все пошло не по сценарию россиян. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Россияне не могут продвинуться ни в Луганской, ни в Донецкой области: что произошло

Российские войска. Фото: из открытых источников

Глава Луганской ОВА отметил, что российское командование делало ставку на то, что сломить оборону ВСУ удастся за счет массированной атаки, превосходства в живой силе. Именно поэтому противником накапливались резервы и велся массированный артиллерийский обстрел. 

"Они (Ред. россияне) пытались накопить больше резервов, бросить их в бой, ведут массированные артобстрелы. Но столько, сколько они теряют, сколько подразделений забрали от линии фронта, чтобы как-то их привести в порядок, компенсировать огромное количество российских бойцов, погибших. Но все равно они не могут продвинуться ни в Луганской, ни в Донецкой области так, как планировали", — отметил Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, поэтому оккупанты изменили тактику: ведут интенсивные обстрелы и постоянно кидают в атаки войска. И, если им удается где-то за две недели одержать успех на окраинах какого-то населенного пункта, то это для них огромный успех.

Сергей Гайдай также рассказал, что теперь российские захватчики уже не устанавливают никаких конкретных дат захвата Северодонецка.

Читайте на портале "Комментарии" — до сих пор один из самых важных вопросов – когда именно Украина будет иметь возможность пойти в контрнаступление, отвоевывая юг. Эксперт в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, почему эта дата снова откладывается.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!