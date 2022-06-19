Когда Украина пойдет в атаку, отвоевывая юг – почему эта дата откладывается

Президент Украины Владимир Зеленский 18 июня посетил передовые позиции в Николаевской области, сам Николаев, Одесскую область и пообщался с нашими защитниками. Он подчеркнул: "Юг мы никому не отдадим, все свое – вернем, и море будет украинским – будет безопасным". Какие угрозы остаются для украинского юга? При каких условиях мы сможем не только отстоять территории, на которые периодически наскакивает российский агрессор, но и вернуть захваченные им (по крайней мере – с 24 февраля)? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Задержки с поставками нам нужного вооружения отодвигают дату деоккупации

Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна – Тарас Березовец поясняет:

"Контрнаступление ВСУ на юге, в первую очередь, связано с темпами работы ленд-лиза. Если западные партнеры будут выполнять свои обязательства так, как они это приняли во время первого "Рамштайна", мы можем рассчитывать на деоккупацию Юга (Запорожская, николаевская, Херсонская области) в течение двух-трех месяцев. Но всё может произойти и быстрее".

Проблема в том, отмечает Тарас Березовец, что с каждым днем противник укрепляется, окапывается на Юге. От наступления враг там перешел к обороне, в том числе – активной. Кроме минирования и строительства траншей, россияне проводят регулярные диверсионные операции, постоянные тревожащие обстрелы, чтобы сковывать наши силы на всех направлениях.

"Потому задержки с поставками нам нужного вооружения отодвигают дату деоккупации и подрывают уверенность украинцев на временно оккупированных территориях в скором освобождении, – подчеркивает эксперт. – Если не осуществить эту операцию до октября, мы перейдем в затяжную фазу холодов. И всё растянется, как минимум, еще на полгода. Всё, что не дает нам провести подобную операцию сейчас — отсутствие артиллерии в нужном количестве и качестве, отсутствие ПВО и тяжелой бронетехники, необходимой для прорыва. Пехота не может выполнять операцию по деоккупации, потому что противник уже выстроил глубокоэшелонированную оборону на Южном направлении. Задача Генштаба, который, я уверен, соответствующую операцию уже разработал, добиться через Минобороны от западных союзников выполнения обязательств по быстрому снабжению ВСУ необходимым вооружением".

Мотивации нам хватает. Нужно высокоточное и мощное вооружение, которое позволит наносить агрессору максимальный ущерб

Политолог, один из защитников Украины Максим Степаненко напоминает, что эта неделя была наполнена масштабными событиями, связанными с оказанием Украине всесторонней помощи в противостоянии российской агрессии. Но немаловажным, подчеркивает он, остается и поддержание боевого духа, морально-волевых качеств — как среди гражданского населения, так и среди военнослужащих внутри Украины. Так как именно здесь идет война.

"И то, что президент, несмотря на плотнейший график, продолжает региональные визиты, посещает передовые позиции, как в данном случае с Южным округом – это невероятно позитивные действия. Они позволяют поддерживать непосредственный контакт, лично видеть ситуацию на фронте, в прифронтовых городах. И хоть самые ожесточенные бои сейчас происходить на Востоке Украины, Юг — это территория, по которой оккупантами систематически производятся ракетные обстрелы. Тот же Николаев пережил их уже огромное количество", – отмечает эксперт.

По его мнению, данный визит в очередной раз демонстрирует готовность Украины не только отражать нашествие агрессора, но и освобождать захваченные им территории.

"В отличие от кремлевского карлика, наш президент не прячется в бункерах, изредка выползая на мероприятия типа недавнего псевдоэкономического форума в Санкт-Петербурге. Зеленский встречается с мировыми лидерами в Киеве, а также периодически посещает прифронтовые территории. Подчеркивая, что борьба продолжается", – акцентирует Максим Степаненко.

Что касается возможности освобождения как части оккупированного Юга, так и других территорий Украины – всё зависит от темпов интенсивности поставок международными партнерами тяжелого вооружения в Украину, уверен он.

"На этой неделе мы неоднократно видели практические результаты этих поставок. Так, противокорабельными ракетами "Гарпун" был подбит российских буксир "Василий Бех", доставлявший боекомплект русне на оккупированном острове Змеиный. Делает свое дело и дальнобойная артиллерия на Донбассе и не только. Оккупанты несут тяжелые потери. И для нас критически важным является консолидированная помощь со стороны зарубежных партнеров, увеличение ее темпов и качества. Чтобы ВСУ могли эффективно бить врага. Мотивации нам хватает. Нужно высокоточное и мощное вооружение, которое позволит наносить агрессору максимальный ущерб, – подчеркивает эксперт. – Речь о тех же реактивных системах залпового огня, о противокорабельных ракетах и так далее. Чем быстрее всё это в нужном количестве окажется в руках нашей армии – тем быстрее мы освободим свои территории".

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