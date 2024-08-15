ВСУ усиливают давление: кого россияне экстренно перебрасывают в Курскую область

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Кравцев Сергей
Российское командование перебрасывает в Курскую область из Украины тыловые подразделения и резервы. При этом украинские военные пока не фиксируют изменения на фронте на фоне операции в Курской области РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Спикер отметил, враг больше всего концентрирует свои усилия на Покровском направлении.
Спикер подчеркнул, что враг начал активнее использовать бронированную технику во время штурмов.
Он добавил, что россияне могут перекидывать определенные силы в Курскую область на фоне операции Сил обороны. По его словам, в первую очередь речь идет о тыловых подразделениях и резервах.
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