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ВСУ усиливают давление: кого россияне экстренно перебрасывают в Курскую область

Наши защитники пока не фиксируют изменения на фронте на фоне операции в Курской области РФ

сегодня, 11:50
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Кравцев Сергей

Российское командование перебрасывает в Курскую область из Украины тыловые подразделения и резервы. При этом украинские военные пока не фиксируют изменения на фронте на фоне операции в Курской области РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

ВСУ усиливают давление: кого россияне экстренно перебрасывают в Курскую область

Российские войска. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, враг больше всего концентрирует свои усилия на Покровском направлении.

"В эти сутки в районе выполнения задач нашими подразделениями на Покровском направлении произошло 9 боестокновений. Речь идет прежде всего о пехоте противника, которой он пытался штурмовать позиции. Вообще по восточным направлениям, по ОСГВ "Хортица", военнослужащие Нацгвардии отбили 19 боестолкновений, в частности и на севере Харьковской области", — высказался эксперт.

Спикер подчеркнул, что враг начал активнее использовать бронированную технику во время штурмов.

Он добавил, что россияне могут перекидывать определенные силы в Курскую область на фоне операции Сил обороны. По его словам, в первую очередь речь идет о тыловых подразделениях и резервах.

"Есть информация, что противник может перекидывать некоторые силы из Донецкой, Луганской областей, из южных направлений в Курскую область. Однако сейчас, как видим, даже по официальным сводкам, которые обнародует Генштаб, пока рассказывают подразделения, что темпы наступления, активность штурмов не снижается", — заявил Музычук.

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