Операция ВСУ в Курской области уже начала себя окупать: о чем идет речь

С большой вероятностью можно сказать, что одна из целей, преследуемых Украиной своим вторжением в Курскую область, постепенно достигается. Россия начинает снимать войска с фронта в Украине и опрокидывает их на домашний фронт. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет Business Insider.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Отмечается, что прорыв Украины в Курскую область на прошлой неделе застал Россию врасплох. Сейчас ВСУ контролируют значительную территорию, включая, по крайней мере, один город и десятки сел. Аналитики рассказали Business Insider, что одной из основных целей сделки Украины является отвлечение российских войск от линии фронта в Украине.

По словам украинского чиновника, есть доказательства того, что это происходит.

"Россия передислоцировала некоторые свои подразделения как из Запорожской, так и из Херсонской областей на юге Украины", — сказал во вторник спикер украинской армии Дмитрий Лиховой.

По его словам, количество отвлекаемых российских войск является "относительно небольшим", но есть доказательства того, что Россия также перемещает войска из других частей Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — "прорыв" в Курской области продолжается уже неделю. Площадь боевых действий продолжает расширяться. По официальной информации, озвученной главком Александром Сырским, почти тысяча квадратных километров территории РФ находится под контролем Украины. При этом аналитики Института изучения войны отмечают, что ВСУ продвигаются дальше, несмотря на недавние заявления россиян о так называемой "стабилизации" линии фронта. В частности, по мнению ISW, появилась новая точка проникновения в западную часть российского региона. Какие выводы из того, что известно, можно сделать через неделю данной операции? Как долго ВСУ смогут удерживать занятую территорию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.