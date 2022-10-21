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ВСУ уничтожило 10 иранских инструкторов, учивших армию РФ руководить дронами-камикадзе

Инструкторы, обучавшие россиян атаковать Украину, ликвидированы.

сегодня, 19:37
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Автор:

Slava Kot

10 иранских инструкторов, занимавшихся обучением россиян в оккупированном Крыму, были ликвидированы силами украинской армии. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на украинского чиновника.

ВСУ уничтожило 10 иранских инструкторов, учивших армию РФ руководить дронами-камикадзе

ВСУ уничтожило 10 иранских инструкторов. Фото с открытых источников

Несколько дней назад украинские власти сообщили, что иранские инструкторы занимаются обучением российских войск в управлении дронами-камикадзе Shahed-136. Именно эти беспилотники использует Россия в последние недели и создает значительные проблемы для Украины.

Инструкторы из Ирана учат военных РФ и наблюдают, как те выполняют свои задачи в Украине.

Теперь же появилась информация, что часть этих инструкторов была ликвидирована силами ВСУ. The Jerusalem Post сообщает, что погибли 10 иранцев.

Ранее сообщалось, что Исламское Государство призвало своих граждан немедленно покинуть территорию Украины.

Несмотря на очевидное сотрудничество Российской Федерации и Ирана, РФ до сих пор не признает, что покупает дроны-камикадзе у Исламского государства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские власти запрещают называть купленные БПЛА иранскими . Об этом случайно сообщил советник министра обороны России во время интервью. Эксперт считал, что у него выключен микрофон. Россияне переименовали иранские беспилотники Shahed-136 в "Герань-2".

Также "Комментарии" писали об оружии, которое вредит ВСУ. Но спецслужбы США получили обломки беспилотников и пытаются установить слабые стороны дронов-камикадзе иранского производства. Пока известно, что дроны запускают с четырех точек. Три площадки сосредоточены на территории Беларуси, а одна в Крыму.




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Источник: https://www.jpost.com/breaking-news/article-720252
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