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ВСУ уничтожили замкомандира российской дивизии ВДВ (ФОТО)

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 13:57 comments1368
Автор:

Денис
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Армия оккупантов продолжает терять своих офицеров в войне против Украины. Об этом сообщается на официальной странице Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ уничтожили замкомандира российской дивизии ВДВ (ФОТО)

Армия РФ

Так, по данным СтратКома ВСУ, украинские воины уничтожили полковника армии рф. 

"В этот раз "шаг доброй воли" сделал и официально денацифицировался и демилитаризовался "заместитель командира 106 Тульской воздушно-десантной дивизии полковник андрей васильев", — сообщает СтратКом. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что санкционное давление на Россию: есть ли эффект – как его увеличить. Эксперты пояснили, почему западные страны дают послабление в санкционной политике, а россия обходит запреты. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что распространение информации о наших пленных только вредит: пояснения. Распространение информации о пленных ВСУ вредит обмену. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что готов ли мир простить украинцам долги: почему Киев тянет с вопросом — что стоит на кону. Пока Украина получает внешнюю финансовую помощь — вопрос не стоит остро, ведь Киев еще в состоянии рефенансировать долги. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что "Украина не имеет права поднимать вопросы суверенитета": в Северной Корее ответили на разрыв дипотношений. Министерство иностранных дел КНДР выпустило заявление с реакцией на разрыв дипломатических отношений со стороны Украины после признания Пхеньяном террористов "Л/ДНР". Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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