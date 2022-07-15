ВСУ уничтожили замкомандира российской дивизии ВДВ (ФОТО)

Армия оккупантов продолжает терять своих офицеров в войне против Украины. Об этом сообщается на официальной странице Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным СтратКома ВСУ, украинские воины уничтожили полковника армии рф.

"В этот раз "шаг доброй воли" сделал и официально денацифицировался и демилитаризовался "заместитель командира 106 Тульской воздушно-десантной дивизии полковник андрей васильев", — сообщает СтратКом.

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