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Распространение информации о наших пленных только вредит: пояснения

Распространение информации о пленных ВСУ вредит обмену

сегодня, 13:20
Автор:

Козлова Альбіна
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Распространение информации о наших пленных только вредит: пояснения

Фото из открытых источников

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отмечают, что действия граждан в соцсетях по расширению информации о пленных могут повредить процессу обмена.

"Вопросом обмена пленных занимаются профессионалы. Любая публичность конкретного пленника обычно приводит к увеличению требований врага по обмену и увеличивает личную опасность для этого человека", — подчеркнула Анна Маляр.
В штабе подчеркивают, что публичное распространение данных о ком-то из попавших в плен может осложнить процесс обмена и представлять опасность для пленника/пленника. Враг мониторит информационное пространство и может завышать требования по обмену определенных лиц, это также способствует усложнению процесса освобождения.

Угрозу безопасности всем входящим в состав подразделения, в котором служит попавший в плен военный, составляет и распространение информации о позывных пленника, воинской части, месте дислокации подразделения, обстоятельствах попадания в плен врага.

Поэтому граждан призывают обращаться в официальные учреждения и службы по поводу информации о родных, которые проходят военную службу или находятся на оккупированных территориях, на фронте.

Консультационная линия Координационного штаба по обращению с военнопленными: телефон 380954127424, график работы с гражданами: пн-пт с 10:00 до 16:00 часов. Приемная находятся в Киеве по ул. Спасской, 37.

Также можно позвонить в Национальное информационное бюро: линия 1648, телефон (044) 287 81 65; Объединенный Центр по поиску и освобождению пленных при СБУ: телефоны 380676508332, 380980873601, Нацполиции: телефон 380894201866, Международного комитета Красного Креста: горячая линия 0 800 300 155.
Как писал портал, Маляр рассказала, почему данные о погибших украинских военных засекречены.



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Источник: https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/pfbid02YQpf9G3K8oitNdZDz1XBKcNFcHnu1HSYDpiB6DsvyU7EFrjm8vRiuRstxaU2ckj4l
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