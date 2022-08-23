ВСУ уничтожили вражеские командные пункты и склады с боеприпасами: известны потери оккупантов

Украинские воины на юге уничтожили два командных пункта кафиров и два состава с боеприпасами. Уже известно, что оккупанты потеряли 23 военных, один танк Т-72 и легкий бронированный тягач. Об этом сообщил представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в Facebook .

ВСУ уничтожили вражеские командные пункты и составы (фото из открытых источников)

Комментируя обстановку по состоянию на 12:00, военный заявил, что ситуация на Южнобужском направлении напряженная, но находится под контролем.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач уничтожен склад с боеприпасами и командный пункт 247-го десантно-штурмового полка в Чернобаевке, а также командный пункт 331 парашютно-десантного полка в Нововоскресенском и еще один состав с боеприпасами" сказал он.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что какое оружие наконец-то начала получать Украина . Вашингтон начал передавать Украине то вооружение, которое давно давно просил Киев, чтобы начать контрнаступление и освобождение захваченных оккупантами территорий. Речь идет о вооружении, предназначенном для боев на ближайших дистанциях. Это решение США может свидетельствовать о том, что после того, как несколько недель подряд продолжались артиллерийские дуэли в Украине и на Западе, есть согласие и понимание того, как Киев может вернуть утраченные территории. Новый пакет помощи – это первый шаг к устранению недостатка вооружения, которое понадобится украинским защитникам для контратаки, особенно из-за заминированных районов на подходе к позициям, которые обустроили российские военные. Успешное наступление предполагает способность атаковать с разных расстояний.





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