logo

BTC/USD

21498.64

ETH/USD

1655.43

LTC/USD

57.01

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ уничтожили вражеские командные пункты и склады с боеприпасами: известны потери оккупантов
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ уничтожили вражеские командные пункты и склады с боеприпасами: известны потери оккупантов

Уничтожен еще один вражеский танк, отметили в оперативном командовании "Юг"

23 августа 2022, 17:50
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Украинские воины на юге уничтожили два командных пункта кафиров и два состава с боеприпасами. Уже известно, что оккупанты потеряли 23 военных, один танк Т-72 и легкий бронированный тягач. Об этом сообщил представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в Facebook .

ВСУ уничтожили вражеские командные пункты и склады с боеприпасами: известны потери оккупантов

ВСУ уничтожили вражеские командные пункты и составы (фото из открытых источников)

Комментируя обстановку по состоянию на 12:00, военный заявил, что ситуация на Южнобужском направлении напряженная, но находится под контролем.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач уничтожен склад с боеприпасами и командный пункт 247-го десантно-штурмового полка в Чернобаевке, а также командный пункт 331 парашютно-десантного полка в Нововоскресенском и еще один состав с боеприпасами" сказал он.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что какое оружие наконец-то начала получать Украина . Вашингтон начал передавать Украине то вооружение, которое давно давно просил Киев, чтобы начать контрнаступление и освобождение захваченных оккупантами территорий. Речь идет о вооружении, предназначенном для боев на ближайших дистанциях. Это решение США может свидетельствовать о том, что после того, как несколько недель подряд продолжались артиллерийские дуэли в Украине и на Западе, есть согласие и понимание того, как Киев может вернуть утраченные территории. Новый пакет помощи – это первый шаг к устранению недостатка вооружения, которое понадобится украинским защитникам для контратаки, особенно из-за заминированных районов на подходе к позициям, которые обустроили российские военные. Успешное наступление предполагает способность атаковать с разных расстояний.


 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=1292020424664692
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!