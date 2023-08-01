ВСУ уничтожили российский полигон на крупнейшем острове Украины

5 ракет HIMARS уничтожили 5 скоплений вражеской пехоты. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию украинского журналиста Юрия Бутусова.

Российскую пехоту уничтожил ракетный удар

"Разведывательный БПЛА ВСУ зафиксировал тренировочный лагерь оккупантов на острове Джарылгач в Херсонской области, который еще называют украинскими Мальдивами, — рассказывает Юрий Бутусов. — Впоследствии ВСУ максимально эффективно отработали по координатам с помощью HIMARS. Расстояние от лагеря россиян до наших позиций составляет по меньшей мере 60 км" .

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Как сообщил журналист, оккупанты еще в мае этого года обустроили на острове Джарылгач полигон, где начали обучать недавно мобилизованных солдат. Россияне выискивали на острове более или менее безопасные места, ведь считали, что это расстояние, которое для ВСУ пока недостижимо.

Этими ударами ВСУ опровергли это мнение оккупантов.

"Наш Джарылгач. Россияне там будут гореть", — прокомментировал удары ВСУ по острову глава Офиса президента Андрей Ермак.



Джарылгач – остров в Каркинитском заливе Черного моря. Самый большой остров Украины и Черного моря. Административно относится к Скадовскому району Херсонской области. Вся территория острова и часть близлежащей акватории входит в Национальный природный парк "Джарылгацкий". Площадь острова составляет 62 кв. км.

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