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ВСУ уничтожили редкое российское оружие в тылу врага: детали

"Свет-КУ" в Украине видели трижды - в 2016, 2020 и 2021 годах на территории временно оккупированной Луганской области

сегодня, 17:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские военные впервые уничтожили редкий российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Свет-КУ" в тылу врага. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на советника министра по стратегическим отраслям промышленности Ярослава "Локи" Олейника.

ВСУ уничтожили редкое российское оружие в тылу врага: детали

ВСУ уничтожили редкую российскую "Свет-КУ" в тылу врага

Советник отметил, "Свет-КУ" в Украине видели трижды — в 2016, 2020 и 2021 годах на территории временно оккупированной Луганской области.


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При этом на этот раз комплекс обнаружили в тылу врага, где россияне не ожидали, что его найдут.

Ярослав Олейник добавил, что это первое зафиксированное уничтожение "Свет-КУ".

Стоит отметить, РБ-636 "Свет-КУ" был принят на вооружение российской армии в 2012 году. Он предназначен для оценки электромагнитного окружения, поиска, обнаружения и экспресс-анализа радиоизлучения. Комплекс может следить за ситуацией и защищать данные от утечек из технических каналов беспроводной связи.                                                                          

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