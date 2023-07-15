На одном из направлений ВСУ уничтожили более чем роту россиян и кучу техники РФ

На Таврическом направлении ВСУ усиливают давление, не оставляя оккупантам выбора, кроме, как покидать свои позиции. В результате одной из операций Сил обороны уничтожено большое количество захватчиков и их техники. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Генерал отметил, что артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1 177 огневых задач.

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"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили больше роты (Ред. – от 45 до 360 человек)", — рассказал Тарнавский.

Он добавил, что в течение суток уничтожено 33 единицы военной техники россиян, в частности, зенитный ракетный комплекс "Стрела", две гаубицы "Мста-Б", три гаубицы Д-30, самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион" и две боевые бронированные машины.

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