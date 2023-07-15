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На одном из направлений ВСУ уничтожили более чем роту россиян и кучу техники РФ

В частности, ликвидировано немало вражеских гаубиц

сегодня, 11:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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На Таврическом направлении ВСУ усиливают давление, не оставляя оккупантам выбора, кроме, как покидать свои позиции. В результате одной из операций Сил обороны уничтожено большое количество захватчиков и их техники. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. 

На одном из направлений ВСУ уничтожили более чем роту россиян и кучу техники РФ

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Генерал отметил, что артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1 177 огневых задач.


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"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили больше роты (Ред. – от 45 до 360 человек)", — рассказал Тарнавский.

Он добавил, что в течение суток уничтожено 33 единицы военной техники россиян, в частности, зенитный ракетный комплекс "Стрела", две гаубицы "Мста-Б", три гаубицы Д-30, самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион" и две боевые бронированные машины.

Читайте также на портале "Комментарии" — главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что, когда идет война и враг пытается тебя убить, то не может быть запретов относительно того, чтобы наносить удары по вражеской территории. Именно поэтому украинские войска будут бить по России, не оглядываясь ни на какие предупреждения. При этом главком уточнил, что удары эти будут наноситься украинским оружием, которого у Киева предостаточно. Свое заявление Валерий Залужный сделал в интервью рейтинговому изданию "Washington Post".

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские наступательные действия продолжаются уже более месяца. Сталкиваясь с массой препятствий, неспешно, но неуклонно ВСУ продвигаются вперед. Что можно сказать о ситуации на полях сражений (военных и не только), о дипломатической и информационной составляющей нашего контрнаступления на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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