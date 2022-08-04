ВСУ уничтожили почти полсотни оккупантов на юге Украины - подробности

Обстановка в операционной зоне южнобужского направления сложна и динамичная в развитии, но силы обороны держат ее под контролем. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

ВСУ

Cообщается, что враг не имеет изменений в составе и положении, держится укрепленного рубежа обороны. Продолжает обстреливать мирные населенные пункты Украины.

В Криворожском районе враг накрыл "Ураганами" Карповскую и Широковскую громады. В Широком есть разрушение жилья. Один человек ранен.

Атаки российских дронов-камикадзе в Николаевской области была отбиты силами ПВО.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями продолжается огневой контроль транспортных артерий и логистических маршрутов противника на оккупированных территориях Херсонщины", — ОК "Юг".

По результатам огневых заданий нашим воинам удалось уничтожить:

• 47 оккупантов;

• 7 единиц бронированной и автомобильной техники.

Окончательные потери оккупантов доразведуются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что конфликт в Нагорном Карабахе: как на случившиеся повлияла война в Украине – чем все закончится. Минобороны Азербайджана заявило о проведении операции "Возмездие" в Нагорном Карабахе. Армения обвинила Азербайджан в "ползучей оккупации". Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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