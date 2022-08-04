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ВСУ уничтожили почти полсотни оккупантов на юге Украины - подробности

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 14:49
Автор:

Денис
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Обстановка в операционной зоне южнобужского направления сложна и динамичная в развитии, но силы обороны держат ее под контролем. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили почти полсотни оккупантов на юге Украины - подробности

ВСУ

Cообщается, что враг не имеет изменений в составе и положении, держится укрепленного рубежа обороны. Продолжает обстреливать мирные населенные пункты Украины. 

В Криворожском районе враг накрыл "Ураганами" Карповскую и Широковскую громады. В Широком есть разрушение жилья. Один человек ранен. 

Атаки российских дронов-камикадзе в Николаевской области была отбиты силами ПВО. 

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями продолжается огневой контроль транспортных артерий и логистических маршрутов противника на оккупированных территориях Херсонщины", — ОК "Юг". 

По результатам огневых заданий нашим воинам удалось уничтожить:

• 47 оккупантов;

• 7 единиц бронированной и автомобильной техники. 

Окончательные потери оккупантов доразведуются. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что конфликт в Нагорном Карабахе: как на случившиеся повлияла война в Украине – чем все закончится. Минобороны Азербайджана заявило о проведении операции "Возмездие" в Нагорном Карабахе. Армения обвинила Азербайджан в "ползучей оккупации". Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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