ВСУ уничтожили "летающий танк" российской армии

Украинские бойцы наносят постоянные потери российской армии, как личного состава, так и военной техники. В этот раз ВСУ удалось уничтожить российский вертолет Ка-52, также называемый "летающим танком". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Украина Weapons Tracker.

Российский вертолик Ка-52. Фото из открытых источников

Как сообщает ресурс по отслеживанию военной техники Ukraine Weapons Tracker, украинские военные удачно действовали близ Угледара, на востоке Украины. Именно на этой линии фронта продолжаются ожесточенные бои между ВСУ и российскими оккупантами. На опубликованном видео виден уже уничтоженный российский вертолет, от которого осталось только куча металлолома и несколько снарядов.

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Ка-52 "летающий танк" — это двухместный вертолет, оснащенный тяжелым вооружением и двойным винтом сверху. Конструкция стала модернизированной версией одноместного вертолета Ка-50 и поступила на вооружение русской армии в 90-х годах. Вертолет стал первым в мире, оборудованным системой катапультирования для пилотов.

Вертолет был сконструирован таким образом, чтобы быстро маневрировать и вести борьбу в воздухе и против тяжелобронированной техники на земле – танками, БТРами и так далее. Свою фамилию "летающий танк" вертолет получил из-за мощной брони, защищающей его от многих бронебойных снарядов, однако, как можем видеть, не от украинской атаки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что произошла авиакатастрофа в Италии: в воздухе столкнулись два военных самолета, пилоты не выжили.

Также "Комментарии" писал о том, на кого рассчитан спектакль белорусского диктатора Лукашенко об украинском диверсанте.