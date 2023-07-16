ВСУ уничтожили комбата российских морпехов: он захватывал Крым в 2014 году

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать офицерский состав российских оккупантов. В список погибших попал старший офицер РФ подполковник Александр Горин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram–канал украинского журналиста Дениса Казанского.

Российский полковник Александр Горин. Фото из открытых источников

Александр Горин в 2014 году командовал 382-м батальоном морской пехоты, принадлежащим к Черноморскому флоту ВМФ РФ. Именно эта группа участвовала в захвате Крымского полуострова, когда Путин говорил, что у российских военных там нет. А потом признал, что прошла военная операция по захвату Крыма. Этих людей тогда прозвали "зелеными человечками".

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Согласно сообщениям от Дениса Казанского, российский полковник Александр Горин был убит в Запорожской области. Возможно, это произошло во время удара по штабу российской армии во временно оккупированном Бердянске 11 июля. Тогда ВСУ ликвидировали российского генерал-лейтенанта Олега Цокова. В сентябре 2022 года российский офицер уже получал ранения, но теперь, по словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, произошла окончательная "могилизация" российского военного.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Воздушных силах ВСУ назвали причины, по которым средства противовоздушной обороны размещены в городах, несмотря на то, что обломки под работы ПВО могут повредить жилые дома. Таким образом, ВСУ пытаются как можно плотнее взять в кольцо город, для защиты от российских атак.

Также "Комментарии" писали о генерале США Дугласе Симсе, который считает, что американские танки могут повлиять на военную ситуацию на фронте.