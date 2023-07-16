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ВСУ уничтожили комбата российских морпехов: он захватывал Крым в 2014 году

Командир батальона, который был одним из "зеленых человечков", захватывавших Крым, был ликвидирован ВСУ.

сегодня, 13:33
Автор:
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Slava Kot
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Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать офицерский состав российских оккупантов. В список погибших попал старший офицер РФ подполковник Александр Горин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegramканал украинского журналиста Дениса Казанского.

ВСУ уничтожили комбата российских морпехов: он захватывал Крым в 2014 году

Российский полковник Александр Горин. Фото из открытых источников

Александр Горин в 2014 году командовал 382-м батальоном морской пехоты, принадлежащим к Черноморскому флоту ВМФ РФ. Именно эта группа участвовала в захвате Крымского полуострова, когда Путин говорил, что у российских военных там нет. А потом признал, что прошла военная операция по захвату Крыма. Этих людей тогда прозвали "зелеными человечками".


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Согласно сообщениям от Дениса Казанского, российский полковник Александр Горин был убит в Запорожской области. Возможно, это произошло во время удара по штабу российской армии во временно оккупированном Бердянске 11 июля. Тогда ВСУ ликвидировали российского генерал-лейтенанта Олега Цокова. В сентябре 2022 года российский офицер уже получал ранения, но теперь, по словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, произошла окончательная "могилизация" российского военного.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Воздушных силах ВСУ назвали причины, по которым средства противовоздушной обороны размещены в городах, несмотря на то, что обломки под работы ПВО могут повредить жилые дома. Таким образом, ВСУ пытаются как можно плотнее взять в кольцо город, для защиты от российских атак.

Также "Комментарии" писали о генерале США Дугласе Симсе, который считает, что американские танки могут повлиять на военную ситуацию на фронте.



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Источник: https://t.me/kazansky2017/7496
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