ВСУ уничтожили еще пять офицеров армии оккупантов (ФОТО)

Армия оккупантов продолжает терять своих офицеров в войне против Украины. Об этом сообщается на официальной странице Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным СтратКома ВСУ, украинские воины уничтожили еще пять офицеров армии противника, а именно:

• старшего лейтенанта зайцева романа евгеньевича из Ростова;

• старшего лейтенанта львова максима львовича из села Байдеряково;

• капитан деменченко сергея сергеевича из села Суземка;

• командира взвода снайперов 200-й мотострелковой бригады береговых войск Северного флота соктоева алдара станиславовича из села Мыла;

• офицера боевого управления старшего лейтенанта зиннурова ильгизара юриковича из села Нижние Киги.

"Встречайте российских оккупантов, которые заблудились "на учениях", но уже нашлись и правильно вернулись домой", — СтратКом ВСУ.

Фото: СтратКом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Джонсон рассказал, что задумал Путин в больших городах Украины. Премьер Великобритании считает, что Путин хочет сделать "новый Грозный" в больших городах Украины.

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что у Зеленского ответили Лаврову, указав, кто на самом деле "нацист". На Банковой потребовали от российской власти нацистов поскорее убираться с Украины.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Арестович попал в скандал из-за заявления о женщинах в армии: что известно. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович попал в скандал из-за заявления о женщинах-воинах.

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