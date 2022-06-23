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Арестович попал в скандал из-за заявления о женщинах в армии: что известно

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович попал в скандал из-за заявления о женщинах-воинах

23 июня 2022, 23:58
Автор:

Лиля Воробьева
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Алексей Арестович попал в скандал. А все потому, что советник главы Офиса президента заявил в эфире проекта "Исландия", что "женщина в армии – это ужас". По его мнению, защитницы в армии становятся объектом сексуальных желаний.

Арестович попал в скандал из-за заявления о женщинах в армии: что известно

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

"Женщина в армии — это просто ужас. Это предвзятое отношение, которое тянется еще с тех пор, как женщин не пускали на Запорожскую Сечь. Во-первых, тебя не считают человеком на самом деле. Во-вторых, это — проблемы гигиенического характера. Потом тебя пытаются сделать объектом  сексуальных притязаний.", — сказал Арестович.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Арестович рассказал, сколько еще будут продолжаться бои с Россией, и назвал условие для внезапного прекращения войны. Военное вторжение в Украину может прекратиться в любой момент, когда глава России Владимир Путин уйдет из жизни. Об этом отметил представитель ОП нашей страны Алексей Арестович, отвечая на вопросы Дмитрия Гордона. Как продолжил чиновник, бои будут продолжаться месяцами, однако военные действия в активной фазе прекратятся до зимы. По мнению советника руководителя Офиса президента Украины, активно, при этом действительно активно они замрут до начала зимы. Потому что их не выдержит экономика России, не извлекают бесконечные пробные волны мобилизации, опрокидывание военных подразделений, и дальше.. Глупые теперь в России тоже иссякают, как это нам не удивительно. Алексей Арестович выразил журналисту свое убеждение, что в этой войне победит наша страна. При этом, если Владимира Путина не станет, именно после этого Москва начнет торговаться с представителями Запада, чтобы добиться отмены санкций.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ObmvLRNkCkk&ab_channel=AlexeyArestovych
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