logo

BTC/USD

20948.77

ETH/USD

1142.94

LTC/USD

52.72

USD/UAH

35.60

EUR/UAH

37.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ уничтожили еще пять офицеров армии оккупантов (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ уничтожили еще пять офицеров армии оккупантов (ФОТО)

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 14:27
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Армия оккупантов продолжает терять своих офицеров в войне против Украины. Об этом сообщается на официальной странице Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили еще пять офицеров армии оккупантов (ФОТО)

Армия РФ

Так, по данным СтратКома, украинским воинам удалось уничтожить еще пять офицеров противника, а именно:

• командира взвода 252-го мотострелкового полка старшего лейтенанта батурина александра альбертовича из Бирска;

• командира зенитно-ракетной батареи 98-й воздушно-десантной дивизии капитана яворского андрея олеговича из Кирова;

• майора спирина андрея александровича из Мурома;

• командира разведывательной роты капитана кирилова андрея михайловича из с. Бакалы Республики Башкортостан;

• заместителя командира разведывательной роты старшего лейтенанта самойлова никиту вячеславовича из Брянска. 

"Встречайте русских оккупантов, которые заблудились "на учениях", но уже нашлись и правильно вернулись домой", — СтратКом ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что РФ бросает вызов НАТО: решится ли Путин ударить по Литве или нацелится на Казахстан и Беларусь. Москва продолжает повышать ставки в ситуацией с Литвой, но на открытый выпад Путин вряд ли решится. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Украине предоставили статус партнера-участника Инициативы трех морей, — президент Польши. Украина стала участником Инициативы Трех морей. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что стала известна кандидатура на должность омбудсмена: кто может заменить Денисову. В Раде зарегистрировали кандидата на должность омбудсмена по правам человека. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в британской разведке рассказали, почему РФ так и не удалось высадить десант на побережье Одессы. Первоначальный план Кремля провалился. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!