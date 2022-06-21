ВСУ уничтожили еще пять офицеров армии оккупантов (ФОТО)

Армия оккупантов продолжает терять своих офицеров в войне против Украины. Об этом сообщается на официальной странице Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным СтратКома, украинским воинам удалось уничтожить еще пять офицеров противника, а именно:

• командира взвода 252-го мотострелкового полка старшего лейтенанта батурина александра альбертовича из Бирска;

• командира зенитно-ракетной батареи 98-й воздушно-десантной дивизии капитана яворского андрея олеговича из Кирова;

• майора спирина андрея александровича из Мурома;

• командира разведывательной роты капитана кирилова андрея михайловича из с. Бакалы Республики Башкортостан;

• заместителя командира разведывательной роты старшего лейтенанта самойлова никиту вячеславовича из Брянска.

"Встречайте русских оккупантов, которые заблудились "на учениях", но уже нашлись и правильно вернулись домой", — СтратКом ВСУ.

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