ВСУ уничтожили ценную российскую технику: в арсенале РФ всего 30 единиц

OSINT-аналитики, осуществляющие разведку на основе открытых источников, зафиксировали остатки редкого российского дрона "Орион" в Херсонской области. Это беспилотный летательный аппарат, разработанный и изготовленный российским предприятием АО "Кронштадт". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Украина Weapons Tracker.



Российский БПЛА "Орион". Фото из открытых источников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Беспилотник "Орион" в настоящее время является самым современным дроном на вооружении русской армии. Согласно общедоступной информации, было произведено всего около 30 единиц этой военной техники. И, вероятно, два из них были уничтожены.

В сеть попало фото российского дрона, вооруженного как минимум одной управляемой авиационной бомбой КАБ-20. OSINT-аналитики отметили, что фото, вероятно, было сделано давно, однако информация об уничтожении еще одного беспилотника "Орион" ранее не была обнародована.





"Орион" – очень ценное оружие для россиян. Разработка дрона началась в 2011 году, однако только в 2015 году был представлен опытный образец для полетов, который опробовали в следующем году. Россия выстроила около 30 таких беспилотников.

Российский беспилотник похож на иранские дроны, однако больше их. Его длина 8 м, а размах крыльев больше 16 м. Максимальная масса 100 кг. Российский аппарат способен летать в радиусе 250 км в течение 24 часов. БПЛА может нести как ракеты, так и проводить разведывательные операции посредством цифровой аэросъемки и радиолокационной системы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ заняли новые позиции вблизи Бахмута.

Также "Комментарии" писали, что россияне уничтожили в Украине самолет-памятник.