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ВСУ уничтожили 31 вражеский танк: где идет сражение

На одном из самых горячих направлений обороны Украины за сутки уничтожены и повреждены две сотни единиц вражеской техники

сегодня, 21:05
Автор:
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Константин Куликов
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Более 200 единиц поврежденной и уничтоженной вражеской техники за сутки. Общие потери оккупантов на Таврическом направлении в живой силе — 1051 человек. Боевые действия продолжаются, заявляет командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Александр Тарнавский. Об этом сообщают "Комментарии".

ВСУ уничтожили 31 вражеский танк: где идет сражение

Подбитый российский танк

По данным Тарнавского, из двух сотен пораженной вражеской техники 143 единицы военной техники противника – уничтожены. В частности, 31 танк, 74 боевых бронированных машин, 6 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 18 БпЛА и 10 единиц автомобильной техники. Еще 20 танков повреждены.


Также уничтожен склад боеприпасов врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки выполнили 1500 огневых задач. Общие потери врага составили 1051 человек. Двое оккупантов попали в плен.

Российские оккупационные подразделения нанесли один ракетный и 18 авиационных ударов, провели 43 боевых столкновения, кроме того совершили 859 артобстрелов.

В состав оперативно-стратегической группировки "Таврия" входят следующие подразделения: 23-я отдельная механизированная бригада, 35-я отдельная бригада морской пехоты, 55-я отдельная артиллерийская бригада.

Напомним, что в последние дни враг пытается прорвать и окружить позиции Сил обороны вокруг Авдеевки.

Тем временем, Россия попросила помощи у двух стран НАТО: о чем идет речь. РФ выдвинула заочное обвинение ветерану дивизии "Галичина" Ярославу Гунько.

Израиль ответил Грете Тунберг. ЦАХАЛ прокомментировал заявление экоактивистки Греты Тунберг "в поддержку Газы". 

А страна НАТО обвинила Россию в атаке. Газопровод Balticconnector, который соединяет Финляндию и Эстонию, мог быть поврежден Россией.




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