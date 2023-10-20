ВСУ уничтожили 31 вражеский танк: где идет сражение

Более 200 единиц поврежденной и уничтоженной вражеской техники за сутки. Общие потери оккупантов на Таврическом направлении в живой силе — 1051 человек. Боевые действия продолжаются, заявляет командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Александр Тарнавский. Об этом сообщают "Комментарии".

Подбитый российский танк

По данным Тарнавского, из двух сотен пораженной вражеской техники 143 единицы военной техники противника – уничтожены. В частности, 31 танк, 74 боевых бронированных машин, 6 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 18 БпЛА и 10 единиц автомобильной техники. Еще 20 танков повреждены.

Также уничтожен склад боеприпасов врага.



Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки выполнили 1500 огневых задач. Общие потери врага составили 1051 человек. Двое оккупантов попали в плен.



Российские оккупационные подразделения нанесли один ракетный и 18 авиационных ударов, провели 43 боевых столкновения, кроме того совершили 859 артобстрелов.

В состав оперативно-стратегической группировки "Таврия" входят следующие подразделения: 23-я отдельная механизированная бригада, 35-я отдельная бригада морской пехоты, 55-я отдельная артиллерийская бригада.



Напомним, что в последние дни враг пытается прорвать и окружить позиции Сил обороны вокруг Авдеевки.

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