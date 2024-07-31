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ВСУ ударили по важному складу РФ под Курском: Генштаб раскрыл детали

По данным Генштаба, наблюдалась работа вражеской ПВО и взрывы в точках прицеливания

сегодня, 11:00 comments1488
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Кравцев Сергей

В ночь на 31 июля украинские военные нанесли удар по складу хранения вооружения и военной техники РФ под Курском. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Генштаб ВСУ.

ВСУ ударили по важному складу РФ под Курском: Генштаб раскрыл детали

Взрывы. Фото: из открытых источников

"Сегодня ночью (31 июля, — ред) нанесен удар по составу хранения вооружения и военной техники возле населенного пункта Курск (Россия)", — говорится в сообщении.

По данным военных, наблюдалась работа вражеской ПВО и взрывы в точках прицеливания.

"Боевую работу вели определенные подразделения из состава сил и средств ВМС Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Подробная информация по результату поражения уточняется", — добавили в Генштабе.

Стоит отметить, 31 июля Минобороны РФ отчиталось о якобы 19 сбитых беспилотниках и одной ракете. По данным оккупантов, ПВО якобы сбила 11 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью, четыре — над Брянской, над Курской, Калужской, Ростовской областями и Крымом — по одному.

Читайте также на портале "Комментарии" — командующий Нацгвардией Александр Пивненко заявил, что в ближайшие месяц-полтора армия РФ лишится возможности вести активные штурмы и перейдет к обороне. В то же время представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов уточнил, что у РФ существенные проблемы набора "пушечного мяса", это повлияет на ситуацию на фронте. Учитывая те сообщения, которые есть в информационном поле, действительно ли российское наступление может захлебнуться? Чего ждать на фронте в ближайшие месяцы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — украинские защитники постоянно готовятся к возможному массированному обстрелу со стороны России, учитывая, что уже давно не было таких атак. Такое заявление в эфире канала "Киев 24" сделал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.




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