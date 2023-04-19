ВСУ теперь нечем поражать баллистические ракеты, - Резников

Благодаря системам ПВО/ПРО, предоставленным Украине партнерами, прошлой зимой нам удалось выстоять в борьбе с жестоким агрессором, но сейчас наш приоритет – построение многоуровневой системы ПВО/ПРО в кратчайшие сроки. Об этом говорится в сообщении Министра обороны Украины Алексея Резникова в соцсетях, пишут "Комментарии".



Украинское войско имеет из чего строить многоуровневую систему ПВО/ПРО

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"Построение многоуровневой системы ПВО/ПРО в кратчайшие сроки – наш приоритет. Это защита мирных городов, критической инфраструктуры, наших людей в тылу и на фронте. Системы Patriot формируют способность, которой раньше не было – поражать баллистические цели", – объясняет Министр.

По его словам, очередная установка IRIS-T, за которую мы благодарим немецких партнеров – повышает возможности борьбы с крылатыми ракетами. IRIS'ы, как и NASAMS'ы, отлично себя зарекомендовали. МиГи от польских и словацких друзей усилят защиту и от российских ракет, и от иранских дронов.

"Все это – свежие поступления, которые уже в рядах сил обороны. Продолжение следует, — рассказывает Резников. — Учитывая варварскую тактику Кремля, нам нужно больше платформ разного уровня и боеприпасы к ним. Нам нужно больше ПЗРК. Самолеты западного образца – вершина этой пирамиды".

Как напоминает Министр, по каждой платформе сначала мы слышали "нет, это невозможно". Теперь они защищают наше небо. Последовательно работаем на результат. Чем крепче будет защита воздуха, тем больше ресурсов Украина сможет привлечь для победы, тем скорее наши люди вернутся домой.

"Благодарю всех партнеров за неоценимую помощь. Мы никогда не забудем, что свет и тепло в наших домах прошлой зимой удалось сохранить во многом благодаря поддержке друзей, которые снабдили нам средства для обороны", — добавляет он.

Напомним, "Комментарии" писали, что не только Германия. Еще две страны доставили системы ПВО Patriot в Украину.

Как писали "Комментарии", у российских кафиров абсолютно нет панацеи к новому виду оружия, которым пользуется ВСУ. Переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin ("Джавелин") и переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger ("Стингер") показали себя на фронте в боях против российских оккупантов с лучших позиций.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что упоры Кремля получили почтой статуэтки. О получении активистами российской пропаганды своеобразных "меток", ассоциирующихся с предсмертным Татарским подарком.

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