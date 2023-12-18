Нехватка боеприпасов для ВСУ: украинский генерал рассказал о тревожной ситуации

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Slava Kot
Из-за нехватки артиллерийских снарядов и другого вооружения ВСУ сворачивают ряд военных операций, заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.
Генерал Александр Тарнавский о нехватке боеприпасов. Фото из открытых источников
Александр Тарнавский считает "очень большой проблемой" для украинской армии малое количество артснарядов, а также всеобщее сокращение помощи от иностранных партнеров.
По словам командующего войсками "Таврия" из-за нехватки боеприпасов ВСУ вынуждены отменить некоторые военные операции.
Несмотря на это, Тарнавский указывает, что россияне также имеют нехватку боеприпасов, однако не уточнил, какие это создает для них проблемы и на каких участках. Генерал рассказал, что на одних направлениях ВСУ перешли в оборонительные позиции, в то время как на других идут в наступление. Кроме того, по словам Тарнавского, армия готовит резервы для будущих "широкомасштабных действий" в войне в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, соответствуют ли действительности заявления о захвате Марьинки российскими силами.
Также "Комментарии" писали о Валерии Залужном, который прокомментировал ситуацию с мобилизацией в Украине.
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