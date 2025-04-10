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ВСУ сравняли с землей офицеров РФ: куда попали украинские защитники

Forbes объяснил последствия уничтожения бункера с офицерами РФ

сегодня, 08:54
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Кравцев Сергей

Истребитель ВСУ поразил российский командный бункер в Херсонской области, не оставив ничего живого от штаба 81-го самоходно-артиллерийского полка РФ. Такие удары деморализуют российских оккупантов и лишают их четкого командования. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Forbes.

ВСУ сравняли с землей офицеров РФ: куда попали украинские защитники

Истребители. Фото: из открытых источников

По информации Генштаба ВСУ, в результате этого удара было уничтожено около 30 российских военных из командного состава. После удара украинский дрон зафиксировал, как уцелевшие пытались разбирать завалы вручную.

В публикации обращают внимание, что это уже второй удар авиации ВСУ по российским бункерам в регионе за последнее время. 31 марта МиГ-29 нанес удар американской GBU-62 по бывшему советскому бункеру, который использовала российская командная группа.

Отмечается, что 81-й полк относится к 70-й мотострелковой дивизии, которая входит в 18-ю общевойсковую армию РФ. Задачей этих сил была поддержка огневого преимущества оккупационной армии на левом берегу Днепра.

В публикации подчеркивают, подрыв командных бункеров и ликвидация офицеров может нивелировать преимущество россиян в живой силе, лишая эту человеческую силу лидерства.

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Источник: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2025/04/09/busting-yet-another-russian-bunker-a-ukrainian-fighter-jet-buried-an-artillery-command-staff/
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