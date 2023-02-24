ВСУ снова попали в окупантов в Мариуполе

В центре Мариуполя зафиксирован "прилет" по складу БК оккупантов. Детонацию боекомплекта рашистов подтвердил городской совет Мариуполя на своем телеграмм-канале, передают "Комментарии".

ЗСУ влучили у рашистів

"В центре Мариуполя взрыв, — говорится в сообщении. — Минус еще один склад БК оккупантов".

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В этот же вечер российские войска обстреляли окрестности Запорожья.

"Враг атаковал пригород Запорожья", — прокомментировал звуки взрывов секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. – В самом городе на это время все спокойно, прилеты не зафиксированы. Сохраняйте спокойствие и бдительность и не пренебрегайте уведомлениями о воздушной опасности".

Накануне украинские военные подтвердили 12 попаданий в позиции и расположение рашистов в Мариуполе.

Между тем стало известно, сколько Россия потратила на войну, а также, что заставит российских олигархов взяться за внутреннюю политику.

Кроме этого, сегодня в Украину прибыли первые четыре танка Leopard. Ожидается, что в ближайшее время Украина получит еще 60 танков PT-91 Twardy. Об этом сегодня в Киеве заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

"Мы можем передать наши очередные танки Leopard очень быстро. Но уже на днях мы передадим очень хорошие танки PT-91 и очередные 60 танков приедут в Украину", — сказал он.

Моравецкий также напомнил, что сейчас в Польше проходят очень интенсивные учения украинских военных. "Наши инструкторы очень удивлены тем, как быстро украинские танкисты осваивают современные танки", — подчеркнул он.

Еще четыре танка Leopard 2 Украина получит в рамках военной помощи от Канады, объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.