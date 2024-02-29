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ВСУ сбили очередной Су-34: сколько всего самолетов враг потерял в феврале

Украина сбила уже 11-й Су-34 только за февраль

сегодня, 10:24
Автор:
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Кравцев Сергей
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Воздушные силы ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Telegram сделал командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук. 

ВСУ сбили очередной Су-34: сколько всего самолетов враг потерял в феврале

Су-34. Фото из открытых источников

"Сегодня 29 февраля − дата, выпадающая раз в четыре года, но уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета. Минус Су-34 на Восточном направлении!", – сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ.

Стоит отметить, что это уже третий сбитый российский самолет за последние 3 дня и одиннадцатый за последний месяц.

Интересно, что предшествовало очередному уничтожению российского бомбардировщика интригующее заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram. Он заявил, что Украина в ближайшее время сможет дать ответ российским оккупантам и в воздухе. Сбитых вражеских самолетов будет больше.

"Верю, что в ближайшее время мы дадим асимметричный ответ российскому оккупанту и в воздухе. Горящих российских самолетов станет еще больше. Руководство государства делает для этого все возможное", — отметил главнокомандующий.

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Источник: https://t.me/MykolaOleshchuk/213
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