ВСУ: россияне наступают вдоль всей линии фронта, но цель № 1 все та же

Российские захватнические войска наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы, Приютного, Вербового, Работино и Крынок. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В Генштабе проинформировали, что за сутки на фронте произошло 77 боевых столкновений. Из них больше всего, 29, – в районе Авдеевки. Еще 15 атак отбито у Первомайского и Невельского.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать россиян недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты семь атак.

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили атаку оккупантов южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Купянском направлении отражены пять атак врага у Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Столько же атак отбито в районе Тернов на Лиманском направлении. На Бахмутском направлении Силами обороны отражены две атаки противника вблизи Богдановки и Клещеевки.

В районе Работино и западнее Вербового Запорожской области украинские военные отразили три атаки противника. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить подразделения украинской армии с занимаемых позиций на левом берегу Днепра в Херсонской области. За прошедшие сутки россияне провели там семь штурмовых действий.

Украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Ракетчики и артиллеристы нанесли удары по трем складам боеприпасов и артиллерийскому средству врага.

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