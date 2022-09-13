ВСУ разбили самую престижную армию России, которую готовили для войны с НАТО, – разведка Британии

Как передает портал "Комментарии", пока российская пропаганда пытается убедить россиян в том, что в Харьковской области стояли в основном мобилизованные войска так называемой "ДНР" и "ЛНР", британская разведка публикует данные о том, что ВСУ в ходе контрнаступления удалось разгромить 1-ю гвардейскую танковую армию РФ. Важность этой армии еще и в том, что в ее составе были бойцы, которых готовили для защиты Москвы и войны с НАТО.

На Харьковщине разгромили элитную армию РФ / фото УНИАН

В Минобороны Великобритании отмечают, что подразделения российских вооруженных сил, которые вышли из Харьковской области в течение последней недели, были из 1-й гвардейской танковой армии, подчиненной Западному военному округу РФ.

По информации разведки, 1-я гвардейская танковая армия понесла большие потери еще во время полномасштабного вторжения. С того времени полного восстановления не произошло. Полного восстановления не произошло и до того, как украинская армия начал проводить контрнаступление на Харьковщине.

В Кремле возлагали большие надежды на 1-ю гвардейскую танковую армию, которая считается самой престижной российской армией. При ее формировании учитывался тот момент, что придется защищать Москву от атаки НАТО.

Британские аналитики пришли к выводу, что в связи с тем, что многие элитные российские части были разбиты во время войны в Украине, России понадобятся годы, для того, чтобы подготовиться к возможному противостоянию с НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" - Запад готов отдать Украине золотовалютные резервы России: в Минюсте озвучил подробности.

Также издание "Комментарии" сообщало — Кулеба рассказал, когда Россия перестанет блефовать и реально будет готова к переговорам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!