Силы обороны Украины достигли продвижения на российской территории, сообщил в эфире телеканала "Эспрессо" военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Бои в Курской области

По его словам, появилась угроза оперативного оцепления российской группировки возле населенного пункта Кременное. В ходе российского контрнаступления на позиции ВСУ в Курской области Генштаб Украины принял решение атаковать тыловые позиции противника. Силам обороны удалось прорвать инженерные заграждения врага, в том числе минные поля и "зубы дракона", и продвинуться вглубь российской территории, заявил военный эксперт.

При этом Снегирев подчеркнул, что украинские силы стабильно продвигаются в Курской области.

По его информации, на данный момент под контролем ВСУ находится населенный пункт Медвежье, с выходом к железнодорожной станции Глушково. Также, говорит он, зафиксировано продвижение в районах Веселого и Нового Пути, что указывает на расширение зоны присутствия украинских сил на территории России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в СМИ неоднократно появлялась информация, что кремлевский диктатор Владимир Путин приказал российским войскам вытеснить ВСУ с территории Курской области до 1 октября 2024 года, впрочем, эксперты советуют надеяться, что противник всегда игнорирует военную целесообразность ради исполнение приказов к определенным датам. Аналитики уверены, что формирование российской группировки в Курской области еще не завершено, а решающие бои впереди.

Кроме того, "Комментарии" рассказывали , что Силам обороны советуют снять флаг в Судже и самим на камеры выйти из Курской области непобедимыми.



