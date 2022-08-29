ВСУ прорвали оборону врага на Херсонщине – идет наступление (ВИДЕО)

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Кравцев Сергей
Боевики так называемой "ДНР" оставили свои позиции в Херсонской области, спасаясь от наступления ВСУ. При этом элитные российские десантники, которые были их поддержкой, удрали с поля боя. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на оперативную группировку "Каховка".
ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook
Также в сети уже есть видео, на котором российские военные прячутся от массированного обстрела украинских защитников и рассказывают, что украинцы прорвали оборону.
Позже информацию о прорыве обороны врага подтвердила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Гуменюк.
Подтвердил контрнаступление украинской армии и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его информации, анступление ВСУ идет действительно массированно и уничтоженных захватчиков становится вес больше и больше. Депутат также перечислил населенные пункты, где только за сегодняшнюю ночь и полдня зафиксированы прилеты от ВСУ. Больше всего горячо оккупантам в самом Херсоне, Антоновке, Олешках, Новой Каховке, Любимовке, Бериславе.
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