ВСУ прорвали оборону врага на Херсонщине – идет наступление (ВИДЕО)

Боевики так называемой "ДНР" оставили свои позиции в Херсонской области, спасаясь от наступления ВСУ. При этом элитные российские десантники, которые были их поддержкой, удрали с поля боя. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на оперативную группировку "Каховка".

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

"109 полк "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, российские десантники, которые были их поддержкой сбежали с поля боя", — говорится в сообщении.

Также в сети уже есть видео, на котором российские военные прячутся от массированного обстрела украинских защитников и рассказывают, что украинцы прорвали оборону.

Позже информацию о прорыве обороны врага подтвердила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Гуменюк.

Подтвердил контрнаступление украинской армии и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его информации, анступление ВСУ идет действительно массированно и уничтоженных захватчиков становится вес больше и больше. Депутат также перечислил населенные пункты, где только за сегодняшнюю ночь и полдня зафиксированы прилеты от ВСУ. Больше всего горячо оккупантам в самом Херсоне, Антоновке, Олешках, Новой Каховке, Любимовке, Бериславе.

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