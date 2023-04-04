ВСУ прокомментировали "взятие Бахмута" Пригожиным

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принес флаг РФ на здание городской администрации Бахмута. Но Череватый отметил, что она давно разрушена во время боестолкновений в городе. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Череватого в эфире национального телемарафона.

Бахмут - це Україна

"Пригожин ездит, наверное, в Бахмут, потому что в Петербурге ему сейчас опасно. Там, видите ли, взрываются рестораны, — заявил Череватый. — И устанавливает флаги на зданиях, которых уже давно физически не существует. То есть этого здания, как он говорит, городской администрации, она просто уничтожена".

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Напомним, что поздно вечером 2 апреля Пригожин заявил, что Бахмут "юридически взят", установив флаги РФ и ЧВК "Вагнер" на развалинах городской администрации Бахмута. При этом Пригожин заявил, что украинские войска продолжают обороняться в западной части города.

Впоследствии, это заявление Пригожина Офис президента назвал фейком.

Череватый подчеркивает, что Бахмут остается основным направлением ударов рашистов, в том числе наемников из ЧВК "Вагнер". Здесь только за минувшие сутки произошло 32 атаки врага и 26 боестолкновений, как в самом Бахмуте, так и в окрестностях города. По словам Череватого, 238 раз оккупант обстреливал позиции защитников, как из ствольной, так и реактивной артиллерии. При этом был убит 91 оккупант, 119 получили ранения, подбит российский танк и РСЗО "Град", уничтожены 3 склада боеприпасов.

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