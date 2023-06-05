ВСУ продвинулись в Запорожской области: подробности от ISW

Украинские защитники продвинулись на одном из направлений в Запорожской области. Пока речь идет об ограниченном тактическом успехе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Продвижение ВСУ в Запорожской области. Фото: из открытых источников

"4 июня украинские силы провели локальные наземные атаки и добились ограниченных тактических успехов в западной части Донецкой области и восточной части Запорожской области", – сообщают аналитики ISW.

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Геолоцировав ряд видеозаписей, опубликованных 4 июня, эксперты пришли к выводу, что украинские механизированные силы ограничено продвинулись к северо-востоку от Ривнополя. ISW ссылается на сообщения ряда российских "военных блогеров", которые сообщили об освобождении Новодаровки (14 км к юго-западу от Большой Новоселки) и Нескучного (2 км к юго-западу от Большой Новоселки). Также есть мнения, что российские войска потеряли свои позиции в Левадном, что к юго-западу от Новодаровки.

Аналитики, ссылаясь на заявление некоторых российских блогеров заявили, что украинской армии удалось продвинуться вперед на расстояние от 500 метров до 3 км.

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