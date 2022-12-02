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ВСУ продвигаются: Гайдай дал прогноз – какие города на Луганщине освободят следующими

Похолодание в Украине способствует продвижению украинской армии на Луганщине

сегодня, 10:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Совсем скоро Украина может возобновить контроль над Кременной и Рубежным. Именно в этом направлении сейчас активно продвигаются ВСУ. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

ВСУ продвигаются: Гайдай дал прогноз – какие города на Луганщине освободят следующими

Сергей Гайдай. Фото: из открытых источников

Глава Луганщины отметил, что похолодание, которое пришло на восток Украины, поможет украинским военным продвигаться вперед быстрее, так как дороги промерзли. 

По информации Сергея Гайдая, российские захватчики уже понимают, что не смогут удержать Кременную. Поэтому российские войска уже строят вторую линию обороны возле Старобельска.                                                                                                       

"Они понимают, что Кременная в ближайшее время будет деоккупирована Вооруженными силами Украины. От Кременной идут дороги в разные направления, это и направление Сватово, это и на наши города — Рубежное, Северодонецк. Рубежное совсем рядом. Город не может быть мощной крепостью, потому что оккупанты после начала полномасштабного вторжения 50% разрушили", — рассказал Сергей Гайдай.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Байден просит Конгресс предоставить дополнительную помощь Киеву, чтобы обеспечить поражение Путина.

Еще ранее "Комментарии" писали — Украина входит в одну из сложнейших зим в своей истории. Журналисты "Комментариев" поинтересовалось у экспертов, какие вызовы, необходимости и перспективы есть в этой ситуации у украинского бизнеса.



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Источник: https://t.me/serhiy_hayday/8809
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