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ВСУ продолжают продвигаться на Курщине: почему у Путина обиделись на руководство ООН

Сергей Лавров обиделся на руководство ООН из-за молчания насчет операции "Курск"

сегодня, 11:00
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Кравцев Сергей

Руководящие органы Организации Объединенных наций "предпочитают молчать" об операции украинской армии в Курской области РФ, во время которой украинцы якобы применяют западное оружие. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

ВСУ продолжают продвигаться на Курщине: почему у Путина обиделись на руководство ООН

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат страны-агрессора обозлился на руководство ООН перед участием в заседании 79-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом свидетельствует интервью, которое опубликовал ТАСС. 

Лавров поделился выдумкой российской стороны, что украинские силы якобы "атакуют гражданские объекты". Министр потребовал осуждение таких действий со стороны представителей ООН, в частности, от генерального секретаря Антониу Гутерриша.

Глава МИД РФ также пожаловался, что, в частности, представители руководства Управления комиссара ООН по правам человека для прессы подготовили стандартную отговорку.

"Мы сейчас изучаем всю эту информацию, мы вообще за все хорошее и против всего плохого", – заявил Сергей Лавров.

Читайте также на портале "Комментарии" — полномасштабная война России против Украины "ближе к завершению", чем многие думают. Приближение мира в Украине напрямую связано с укреплением украинской армии. После молниеносного прорыва ВСУ в Курскую область весь мир убедился, что у Путина есть страх. Такое заявление в интервью "ABC News" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупационные войска существенно усилили наступательные операции в августе. Это произошло именно в тот период, когда украинское командование приняло решение перебросить тысячи самых опытных солдат для внезапного вторжения в Курскую область. Об этом пишет издание "The Financial Times".




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