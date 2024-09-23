Российские оккупационные войска существенно усилили наступательные операции в августе. Это произошло именно в тот период, когда украинское командование приняло решение перебросить тысячи самых опытных солдат для внезапного вторжения в Курскую область. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Financial Times".

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, украинская власть надеялась, что ее дерзкая операция заставит Кремль перебросить ресурсы из Донецка, но этого не произошло.

Вместо этого российские войска захватили несколько городов и приблизились на расстояние 8 км от Покровска и 4 км от Мирнограда. Некоторые командиры и солдаты считают это издержками Курского наступления, пишет издание.

"Курск был хорошей идеей, он показал, что Россия слабее, чем многие считали… Но мы расплачиваемся за это частью нашей собственной земли", — сказал командир украинского подразделения сухопутных войск.

В материале говорится, что основная стратегия России остается неизменной с февраля 2022 года – подавление украинских сил за счет огромной мощи и преимущества в ресурсах, рассказали "Феникс" и командиры четырех других украинских бригад. Все они жаловались, что их подразделения иногда уступали по численности в соотношении 1:8, и что на каждый выпущенный снаряд россияне выпускали 10 или более.

Читайте также на портале "Комментарии" — уже очевидно, что операция ВСУ в Курской области продолжается, а россиянам не удалось оперативно вытеснить украинских военных со своей территории. Какие уже просматриваются последствия Курской операции ВСУ? На что уже стала похожа операция ВСУ на Курщине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало — российское военное командование догадывалось о том, что Генштаб ВСУ может решиться на операцию в Курской области. Более того, россияне в течение нескольких месяцев разрабатывали планы, как не допустить прорыва границы украинскими войсками и продвижения их по территории России. Документы были изъяты на оставленных российских позициях в регионе. Об этом сообщает The Guardian.



