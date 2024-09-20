В Москве знали об операции ВСУ в Курской области: The Guardian узнало новые детали

Российское военное командование догадывалось о том, что Генштаб ВСУ может решиться на операцию в Курской области. Более того, россияне в течение нескольких месяцев разрабатывали планы, как не допустить прорыва границы украинскими войсками и продвижения их по территории России. Документы были изъяты на оставленных российских позициях в регионе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The Guardian.

Операция в Курской области. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, раскрытие информации делает смятение среди российских войск после наступления Украины в начале августа еще более постыдным.

Документы, предоставленные The Guardian, также показывают, что в российской армии не все хорошо с моральным духом. Войска в Курской области не были готовы принять бой.

Отмечается, когда 6 августа украинская операция началась, многие российские солдаты покинули свои позиции, и в течение недели Украина полностью взяла под контроль Суджу.

"Они сбежали, даже не эвакуировав и не уничтожив свои документы", — сказал член группы специальных операций, изъявший файлы.

Во время хаотичного отступления российских войск украинцы захватили сотни российских солдат, многие из которых были призывниками, от которых обычно не ждут участия в боях. Родители одного из призывников из второй роты, упомянутого в документах, записали в августе слезливое видеообращение, назвав его своим 22-летним сыном Вадимом Копыловым, заявив, что он был взят в плен недалеко от Суджи, и призвав российские власти обменять его.

СМИ отмечает, документы дают представление о российской тактике за последний год, в одном случае говорится о необходимости создания ложных траншей и позиций, чтобы сбить с толку украинские разведывательные беспилотники.

"Необходимо создать модели танков, бронетехники и артиллерийских установок, а также манекены солдат, и их следует периодически перемещать", — говорится в одном из приказов.

Командирам подразделений даны указания обеспечить ежедневное навязывание солдатам российских государственных СМИ для поддержания их "психологического состояния".

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